Ordu'da afet ve acil durumlar için toplanma alanları belirlendi

Ordu'da, afet ve acil durumlar sonrasında vatandaşların tehlikeli bölgeden uzaklaşarak toplanabileceği alanlar belirlendi.

Ordu'da, afet ve acil durumlar sonrasında vatandaşların tehlikeli bölgeden uzaklaşarak toplanabileceği alanlar belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Tuncay Sonel'in talimatı üzerine yürütülen çalışma kapsamında 19 ilçede belirlenen 198 güvenli alanlara işaret levhaları yerleştirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Işık, Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçe belediyesi ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün ortaklaşa çalışması sonucunda Altınordu'da 49, Akkuş'ta 9, Aybastı'da 8, Çatalpınar'da 5, Çaybaşı'nda 17, Çamaş'ta 4, Fatsa'da 28, Gülyalı'da 10, Gürgentepe'de 1, Gölköy'de 11, İkizce'de 1, Kabadüz'de 7, Kabataş'ta 4, Korgan'da 9, Kumru'da 5, Mesudiye'de 10, Perşembe'de 2, Ulubey'de 5, Ünye'de 13 olmak üzere il genelinde 198 güvenli toplanla alanı tespit ettiklerini belirtti.

Bu alanların, temel ihtiyaçlara yakın, yapısal olmayan tehlikelerden ve ikincil tehlikelerden uzak, ulaşımına uygun, ulaşılabilir ve tahliye edilmesi kolay olacak şekilde ilçe belediyelerince belirlendiğini, AFAD İl Müdürlüğünce de e-devlet sistemine aktarıldığını anlatan Işık, belirlenen ve işaretlemeleri yapılan toplanma alanlarının tüm belediyelere ve muhtarlıklara bildirildiğini vurguladı.

Işık, vatandaşların, ikametgah adresine en yakın toplanma alanını öğrenmek için e-devlet sisteminden AFAD'ın sunduğu hizmetlerden Afet ve Acil Durum Toplanma Alanlarını seçerek, ikamet ettiği yere en yakın toplanma alanını öğrenebileceğini kaydederek, "Ayrıca ikamet ettikleri site veya apartmanların giriş kısımlarında toplanma alanlarının adreslerini görebilecekler. Vatandaşlarımız herhangi bir afet sırasında toplanma alanına giderken, Afet ve acil durum çantasını yanına almayı unutmasın ve geçici barınma merkezleri oluşturulana kadar bu alanda beklesinler." ifadesini kullandı.

2021 yılının, İçişleri Bakanlığınca Afet Eğitim Yılı ilan edildiğini hatırlatan Işık, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda vatandaşlarımıza afet öncesi, sırası ve sonrasında doğru davranış şekillerini öğrenebilmeleri için afet farkındalık eğitimleri verilmektedir. Bu kapsamda 19 ilçemizde 772 muhtar ve 1544 azamıza afet farkındalık eğitimleri verilmiştir. Bu eğitimlerde ilimizde en çok meydana gelen afetlerin neler olduğu, mahallelerimizde bulunan toplanma alanlarının nereler olduğu muhtar ve azalarımıza bildirilmiştir. Muhtarlarımızın mahallelerinde meydana gelen afet ve acil durumlarla ilgili gerekli hassasiyeti göstermeleri, afet sonrası vatandaşlarımızın izlemesi gereken yollar konusunda bilgilendirmeleri, yaşanan afetler için AFAD Müdürlüğümüze 7/24 ulaşabileceklerini, sürekli iletişim halinde olmamız gerektiğini belirtilmiştir."

Mart ayı içerisinde Altınordu İlçesi Ceren Özdemir Meydanı'nda kurulan eğitim çadırı ve standında vatandaşlara afet ve acil durumlarla ilgili bilgilendirmeler yapıldığı ve broşür dağıtıldığını anımsatan Işık, yine mart ayı içerisinde Ordu Üniversitesi ile 2021 Yılı Afet Farkındalık Eğitimi İşbirliği Protokolü imzalandığını aktardı.

Işık, salgın sürecinde yürütülen eğitim faaliyetlerinden online eğitim platformlarından da yararlanıldığını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli