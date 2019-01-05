Ordu'da Afet Bölgesinde İnceleme

Ordu Valisi Seddar Yavuz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Kabataş ilçesinde 2012 yılında afete maruz bölge ilan edilen ve bir süre önce heyelan meydana gelen alanda incelemelerde bulundu.

Yavuz ve Tekintaş, Şifasuyu Mahallesi Gülbahçe Küme Evleri mevkisindeki heyelan sonrası ulaşıma kapanan yol ile bazı evlerin alt kısmında oluşan toprak kayması bölgesinde inceleme gerçekleştirdi.

Kaymakam Muhammet Fatih Demirel ile Belediye Başkanı Yakup Yılmaz'dan bilgi alan Yavuz, daha sonra ilgili kurum yöneticileri ve teknik heyetin katılımıyla Kabataş Kaymakamlığında değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Yavuz, burada yaptığı konuşmada, heyelanlı yerin 2012 yılında Bakanlar Kurulunca afete maruz bölge ilan edildiğini belirterek, "Yaptığımız incelemelerden yer altı sularının zemini kaydırdığı, daha önce de burada çeşitli heyelanların olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte burada heyelan hareketliliğinin devam edeceği konusunda fikir birlikteliği mevcut." dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) pazartesi günü bir ekip geleceğini ve arazide çalışma yapacaklarını anlatan Yavuz, "Netice itibarıyla güzel bir iş birliğiyle buradaki vatandaşlarımızın sorunlarını çözmüş olacağız. Gerek AFAD, gerek Büyükşehir Belediyemiz, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ve Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü teknik ekipleri, yapılacak çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini oluşturmuş olacak, ardından ortak bir rapor hazırlanacak. Tüm detaylarıyla hazırlanacak raporu pazartesi günü almak istiyorum." ifadelerini kullandı.

İlgili kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Yavuz, heyelanlı bölgede can ve mal emniyetinin sağlanması, risk altında bulunan yerlerin boşaltılması konusunda Kaymakam Demirel'e talimat verdi.

"Buradaki sıkıntıyı bertaraf edeceğiz"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş ise yapılan inceleme sonucu düzenlenecek raporların işin neticesini ortaya çıkaracağını dile getirdi.

Heyelana maruz kalan bölgeyi gezip görme imkanı bulduklarını aktaran Tekintaş, "Öncelikle hem sel suyunun hem de heyelanın geldiği bölgedeki sıvılaşmış alanın problemsiz şekilde ırmağa inmesini sağlayacak çözümü üretmemiz gerekiyor. Hangi yöntemle bu sıkıntıyı çözeceğimize çalışacağız. İnşallah buradaki sıkıntıyı bertaraf edeceğiz." diye konuştu.

AFAD'ın yapacağı teknik çalışmanın kendileri için önemli olduğuna işaret eden Tekintaş, şunları kaydetti:

"Acil olarak mevcut yolları açık tutmanın gayretini göstereceğiz. İçme suyu sorunuyla ilgili kısım hızlı şekilde çözülecek. En temel sıkıntı, ulaşımın sağlanmasıdır. AFAD'ın da desteğiyle hızlı şekilde hem drenaj hem altyapı çalışmalarına başlayacağız. Yapılacak çalışmalarda yörede yaşayan vatandaşlarımızın da fedakarlıkta bulunması lazım."

Toplantıya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hüseyin Öztürk, AFAD İl Müdürü Osman Işık, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Suat Olgun, Ulaşım Dairesi Başkanı Abdulkadir Hatipoğlu katıldı.

Kaynak: AA