Ordu'da Açık Hava Sineması ve Konser etkinlikleri başladı
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Ordu'da Açık Hava Sineması ve Konser etkinlikleri başladı

Ordu'da Açık Hava Sineması ve Konser etkinlikleri başladı
Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli - Haberler | Kültür Sanat

Ordu'nun Altınordu Belediyesince, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında konser verildi.

Ordu'nun Altınordu Belediyesince, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında konser verildi.

Belediye tarafından "Kültür ve Sanat Şehri Altınordu" sloganıyla düzenlenen ve 10 gün sürecek Açık Hava Sineması ve Konser etkinlikleri başladı.

Ordu 19 Eylül Stadyumu'nda gerçekleştirilen etkinliklerin ilk gününde, Grup İmera sahne aldı.

Grup İmera, seslendirdiği şarkılarla müzikseverlerin beğenisini topladı.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, burada yaptığı konuşmada, uzun bir zamandır böyle toplu bir etkinlik yapılamadığını söyledi.

Bu süre zarfında hep birlikte zor zamanlar yaşanıldığını dile getiren Tören, "Bu süreçte birbirimizi de çok özledik. Bu zorlu süreçte toplumsal dayanışmanın ve paylaşmanın zirvesine çıkmış bir şehirde yaşamanın gurunu bir kez daha hissettim." dedi.

Tören, Grup İmera'yı da gösterdikleri performans dolayısıyla tebrik ederek, grup üyelerine çiçek ve çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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