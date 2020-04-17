Ordu'da açık eğlence mekanındaki 21 kişiye para cezası kesildi Ordu'nun Ünye ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 21 kişiye idari para cezası uygulandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 21 kişiye idari para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tedbirler kapsamında kapalı bulunması gereken bir eğlence mekanında kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İhbarı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi Devlet Sahil yolu üzerinde bulunan söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, kilitli olan iş yerinin kapılarını çilingir yardımıyla açtı.

Kumar oynadığı görülen ve Kovid-19'la mücadele önlemlerini ihlal eden 21 kişi gözaltına alınırken, balkondan kaçmak isteyen biri yaralandı.

21 kişiye toplam 66 bin 150 lira idari para cezası kesilirken, haklarında adli işlem başlatıldı.

Çok sayıda oyun kartı ele geçirilen mekanda malzemelere el konuldu.

Kaynak: AA