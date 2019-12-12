Ordu'da 90 bin organik yumurta ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor

12.12.2019 14:59 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:04

Kırsal kesimde yaşayan insanların gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla tarım projelerine ağırlık veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, tavuk ve yumurta üretiminin artmasıyla birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlara bir yıl içinde 90 bin yumurta dağıtımı yapılması talimatını verdi.



Klasik belediyeciliğin dışına çıkarak nitelikli tarım projelerine ağırlık veren, yörede üretilen ürünlerin alım-satım ve pazarlamasını yapan tarım şirketinin kurulmasını sağlayan Başkan Güler, Yumurta Üreticileri Birliği ile ortak çalışma gerçekleştirerek 10 bin tavukla yılda 3 milyon yumurta üretimi yapacak kapasiteye gelmelerini sağladı. Bu çalışma sonunda paketlemesi yapılan organik köy yumurtaları ORTAR şirketi tarafından Altınordu ilçemizde kurulan organik ve yöresel ürünler satış noktalarında tüketicilerle buluştu.



Başkan Güler, organik köy yumurtalarının ucuz fiyatla halka satışına başlanmasının ardından ihtiyaç sahibi ailelere yumurta dağıtımı yapılması talimatını verdi. 'Bir Yumurta Bizden" sloganıyla başlatılan çalışma kapsamında 2020 yılı boyunca 90 bin yumurta dağıtılması hedeflendi.



Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, bu çalışma ile Ordu'da ikamet eden ve geçimini hayvancılıktan sağlayan çiftçilerin desteklenmesini, üretilen yumurtadan ihtiyaç sahibi aileler içinde bulunan çocukların büyüme döneminde sağlıklı beslenmelerine katkıda bulunmak istediklerini söyledi.



Yumurta dağıtımının başladığını belirten Başkan Güler, "Bu çalışma ile Belediyemize müracaat etmiş ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın beslenmesine katkı sağlamak amacıyla gıda paketleriyle birlikte ailede yaşayan birey sayıları da dikkate alınarak adet yumurta vermeyi amaçlıyoruz. 2019 yılında Belediyemize yapılan müracaatları değerlendirerek 774 gıda paketi dağıtılmasına karar verdi. Bu çalışma ile ailelerdeki birey sayıları dikkate alındığında her birey için günde bir yumurta yediği düşünüldüğünde 2020 yılında 90 bin adet organik yumurtayı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA