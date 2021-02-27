9 yaşındaki kızın sırtında taşıyıp veterinere götürdüğü köpeğine kulübe ve mama desteği
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9 yaşındaki kızın sırtında taşıyıp veterinere götürdüğü köpeğine kulübe ve mama desteği

27.02.2021 13:27 | Son Güncelleme: 27.02.2021 14:15

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 9 yaşındaki kızın sırtında taşıyarak veterinere götürdüğü köpeği için kulübe ve mama desteğinde bulundu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 9 yaşındaki kızın sırtında taşıyarak veterinere götürdüğü köpeği için kulübe ve mama desteğinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İkizce ilçesinde mahalleye başka bir vaka için gelen veterinere, hasta köpeğini sırtına alıp 2,5 kilometre yürüyerek götüren Cemre Su Türköz'ün davranışına kayıtsız kalınmadı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in talimatı üzerine ekipler, Türköz'ün evine giderek köpeği için kulübe ve mama verdi. Veterinerler tarafından köpeğin sağlık kontrolleri de yapıldı.

Okul dönüşünde kendisine yapılan sürprizi gören Türköz, şaşkınlık ve büyük mutluluk yaşadı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu, ziyarette yaptığı açıklamada, Cemre'nin duygusal ve çok hassas olduğunu belirtti.

Türköz'ün davranışıyla ne kadar yürekli bir evlat olduğunu gösterdiğini vurgulayan Okutucu, "Bu vefalı hareketini Başkanımız Güler öğrenir öğrenmez harekete geçtik. Başkanımızın hayvanlarımıza karşı hassasiyeti herkes tarafından biliniyor." ifadelerini kullandı.

Cemre Su Türköz ise Güler'in desteğinden çok mutlu olduğunu ve kendisine teşekkür ettiğini dile getirdi.

Dede İdris Türköz de torununa verilen destekten mutluluk duyduklarını kaydederek, "Torunum, köpeğiyle çok içli dışlı. Köpeğe aşık diyebiliriz. Onunla oyunlar oynuyor, yemeğini yediriyor, gezdiriyor." açıklamasında bulundu.

9 yaşındaki kızın sırtında taşıyıp veterinere götürdüğü köpeğine kulübe ve mama desteği
9 yaşındaki kızın sırtında taşıyıp veterinere götürdüğü köpeğine kulübe ve mama desteği
9 yaşındaki kızın sırtında taşıyıp veterinere götürdüğü köpeğine kulübe ve mama desteği
9 yaşındaki kızın sırtında taşıyıp veterinere götürdüğü köpeğine kulübe ve mama desteği

Kaynak: Anadolu Ajansı

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