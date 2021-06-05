Ordu'da 9 milyon liralık modern pazar yerinde sona gelindi

Ordu Büyükşehir Belediyesince, 10 dönümlük arazi üzerine yapılan Fatsa Kapalı Pazar Yeri son düzenlemelerin ardından hizmete açılacak.

Ordu Büyükşehir Belediyesince, 10 dönümlük arazi üzerine yapılan Fatsa Kapalı Pazar Yeri son düzenlemelerin ardından hizmete açılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fatsa ilçesi Sakarya Caddesi Elekçi Deresi yanında hayata geçirilen pazar yerinde son çalışmalar sürüyor.

Toplamda 246 satış biriminin yer alacağı pazarda, 750 metrekarelik alanda peyzaj imalatları yapılarak içerisinde yürüyüş yolları, kamelya, oturma bankları, çöp kovaları ve 20 araçlık otopark bulunacak.

Projenin tamamlanması ile Fatsa ilçesi hem modern pazar yerine sahip olacak hem de yeni yaşam alanına kavuşacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, çalışmaların son aşamaya geldiği Fatsa Kapalı Pazar Yerinde Genel Sekreter Coşkun Alp ile incelemelerde bulundu.

Küçük rötuşların ardından 9 milyon liralık yatırımı milletin hizmetine açacaklarını belirten Güler, bu eserin sadece Ordu'nun değil, Karadeniz'in en büyük kapalı pazar yeri olacağını vurguladı.

Güler, pazar yerinin hem Fatsa ilçesinin hem de ilin ekonomisine önemli katkılar sunacağının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Pazar yerinin üst kısmına yerleştireceğimiz güneş panelleri ile buranın elektrik ihtiyacı karşılanacak. Bunun için Büyükşehir Belediyemizin iştiraki OREN Şirketimiz çalışma yürütüyor. Diğer yandan da yağmur suyu hasat sistemini buraya monte ederek, yağmur sularının boşa akmasını önleyerek değerlendirmiş olacağız. Kısa süre içinde açacağımız bu eserin başta ilimiz olmak üzere Fatsa ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli