Ordu'da 8 evden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu'da 8 evden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

AA, Eyüp Elevli - Güncel
 - Güncelleme:
Ordu'da 8 evden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Ordu'nun Kumru ilçesinde 8 evden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı.

KUMRU, ORDU (AA) - Ordu'nun Kumru ilçesinde 8 evden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yemişken Mahallesi'nde 8 evden hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik jandarma ekiplerince özel ekip oluşturulru.

Çalışma kapsamında olayların şüphelileri olarak belirlenen Ö.A. (22) ve F.D. (21), hırsızlık malzemeleriyle yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde, araçlarında, ev ve eklentilerinde yapılan aramada ikişer kurusıkı tabanca ve matkap, şarjlı matkap, motorlu testere, daire testere, elektrikli süpürge, büyük mutfak tüpü ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Eyüp Elevli - Güncel

Jandarma, Kumru, Ordu, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title