Ordu'da 72 kişiye 'kabahat' cezası
Ordu'da son bir haftada 72 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre ceza kesildi.
28.04.2020 15:59 | Son Güncelleme: 28.04.2020 15:59
Ordu'da son bir haftada 72 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre ceza kesildi.
Ordu Emniyet Müdürlüğümüze bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 20-26 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 64 kişiye korona virüs tedbirlerine uymamak, 6 kişiye sarhoşluktan, 1 kişiye gürültü yapmaktan, 1 kişiye kimlik bildirmemekten toplam 72 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre ceza kesildi.
Aynı denetimlerde değişik suçlardan aranması olan 2 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı. - ORDU
Kaynak: İHA