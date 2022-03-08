Ordu'da 7 evden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı - Haberler

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Ordu'da 7 evden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

AA, Hayati Akçay - Güncel
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Ordu'da 7 evden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde 7 evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli yakalandı.

ÇATALPINAR, ORDU (AA) - Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde 7 evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Madenköy Mahallesi'nde 7 evden hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik oluşturulan özel jandarma ekibi, şüphelilerin M.K. (33), S.K. (40) ve A.K. (38) olduğunu belirledi.

Şüphelilerin evlerine operasyon düzenleyen ekipler, 11 kuzine soba ile çok sayıda ev eşyası ve tarım aleti ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.K, S.K. ve A.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Hayati Akçay - Güncel

Çatalpınar, Jandarma, Ordu, Güncel, Haberler

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