Ordu'da 69 araç trafikten men edildi, 27 sürücünün ehliyeti geri alındı - Haberler
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Ordu'da 69 araç trafikten men edildi, 27 sürücünün ehliyeti geri alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ordu'da 69 araç trafikten men edildi, 27 sürücünün ehliyeti geri alındı

Ordu'da son bir hafta içerisinde 69 araç trafikten men edilirken 27 sürücünün sürücü belgesi geri alındı.

ORDU (İHA) - Ordu'da son bir hafta içerisinde 69 araç trafikten men edilirken 27 sürücünün sürücü belgesi geri alındı.

20-26 Eylül 2021 tarihleri arasında il geneli polis sorumluluk bölgesinde trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 27 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 20 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 24 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 48 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 586 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 86 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 413 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 73 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.

Denetimlerde ayrıca 69 araç trafikten men edilirken, 27 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU

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