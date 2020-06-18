Ordu'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara kolonya ve maske dağıtıldı Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen ve içinde maske, kolonya ve imzalı mektubunun bulunduğu paketlerin dağıtımı tamamlandı.

Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen ve içinde maske, kolonya ve imzalı mektubunun bulunduğu paketlerin dağıtımı tamamlandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji ile İçişleri bakanlıklarının müşterek organizasyonu ve Milli Savunma ile Sağlık bakanlıklarının katkılarıyla içerisinde kolonya ve 5 maskeyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının bulunduğu hediye paketlerinin, kentteki 65 yaş ve üzeri vatandaşlara ulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Ordu'da yaşayan 65 yaş ve üzerindeki toplam 111 bin 199 vatandaşa ulaştırılmak üzere gönderilen hediye paketlerinin, polis, bekçi ile sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı personelleri tarafından evlerinde bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara teslim edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA