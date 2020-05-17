Ordu'da 65 yaş ve üzeri kişiler, doğanın keyfini yaşadı Ordu'da 65 yaş ve üzeri kişiler, doğanın keyfini yaşadıORDU'da sokağa çıkma yasağı ikinci kez esnetilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, sahilde yürüşe çıktı, ağaçların gölesinde serinleyip, doğanın tadını çıkardı.

Ordu'da 65 yaş ve üzeri kişiler, doğanın keyfini yaşadı

ORDU'da sokağa çıkma yasağı ikinci kez esnetilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, sahilde yürüşe çıktı, ağaçların gölesinde serinleyip, doğanın tadını çıkardı. Ordu'da koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, bugüne özel izinle ikinci kez sokağa çıktı. Bir hafta sonra yeniden sokaklarla buluşan vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı. Vatandaşlar sahillere ve meydanlara akın ederek izinli günlerinde hem deniz havası aldı, hem de arkadaşlarıyla açık havada sohbet etme imkanı buldu. Hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle bazı vatandaşlar ağaçların gölgesinde oturarak doğanın keyfini çıkartırken, bazıları ise günlük gazetelerini okudu.

Öte yandan polis ekipleri sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda sık sık uyardı.

Kaynak: DHA