Ordu'da 64 kişiye korona virüs cezası

Ordu'da bir hafta içerisinde 64 kişiye korona virüs tedbirlerine uymamaktan ceza uygulandı.

Ordu'da bir hafta içerisinde 64 kişiye korona virüs tedbirlerine uymamaktan ceza uygulandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 12-25 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 1 kişiye emre aykırı davranıştan, 1 kişiye dilencilik yapmaktan, 5 kişiye sarhoşluktan, 2 kişiye gürültü yapmaktan, 1 kişiye havai fişek atmaktan ve 64 kişiye de korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari ceza uygulandı.

Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 64 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 37'si tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı