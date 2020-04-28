Ordu'da 617 bin maske dağıtıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ordu'da 617 bin maske dağıtıldı

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu il genelinde bugüne kadar 617 bin 600 adet maske dağıtımı yapıldığını açıkladı.

Ordu'da 617 bin maske dağıtıldı
28.04.2020 13:29 | Son Güncelleme: 28.04.2020 13:29

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu il genelinde bugüne kadar 617 bin 600 adet maske dağıtımı yapıldığını açıkladı.

Ordu'da bugüne kadar çeşitli yollarla 617 bin 600 adet maskenin vatandaşlara dağıtımının yapıldığını belirten Vali Seddar Yavuz, "Korona virüs tedbirleri kapsamında, vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarını kullanırken, açık semt pazarlarına ve marketlere girerken, toplu çalışma alanlarında maske takma zorunluluğu getirilmişti. Bu zorunluluğun yerine getirilmesinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın almış olduğu kararla dünyada eşi benzeri olmayacak şekilde vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımı uygulaması getirilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ilimize tahsis edilen 190 bin 600 adet maskenin, ilk başta açık semt pazarlarına girişlerde, toplu taşıma araçlarına biniş yerlerinde ve yol kontrol noktalarında dağıtımı Valiliğimiz koordinasyonunda gerçekleştirilmiştir" dedi.

"Eczaneler tarafından 605 bin adet maskenin dağıtımı yapılıyor"

Eczaneler vasıtasıyla bugüne kadar 375 bin adet maskenin dağıtımının yapıldığını, bugünden itibaren de 230 bin maskenin daha dağıtımının yapılacağını ifade eden Vali Yavuz, "İlimizde faaliyet göstermekte olan 242 serbest eczaneye, 24. Bölge Ordu Eczacı Odası tarafından Selçuk Ecza Deposu Ordu Şubesi aracılığı ile 21.04.2020 tarihinde, her eczaneye 5'li paket halinde bin 500 adet olacak şekilde toplam 375 bin adet maske dağıtımı gerçekleştirmiştir. 27.04.2020 tarihinde ise, eczanelere 1000'er adet daha maske dağıtılarak, toplamda her eczaneye 2 bin 500 adet maske verilmiştir. Böylece, bugüne kadar her bir eczaneye 2 bin 500'er adet olmak üzere il genelindeki 242 eczaneye toplamda 605 bin adet maskenin dağıtımı yapılmıştır. Eczacılar, maskeleri kimlik bilgileriyle başvurmaları halinde 20-65 yaş arası vatandaşlara vermeye devam etmektedir" diye konuştu.

"PTT Tarafından 13 bin maske dağıtılmış olacak"

Vatandaşlara maske dağıtımının PTT kanalıyla da sürdürüldüğünü kaydeden Vali Yavuz, "Eczanelerin haricinde vatandaşlarımıza PTT kanalıyla da maskeler ulaştırılmaktadır. PTT posta dağıtıcıları evlere kadar giderek, vatandaşlarımıza maskelerini teslim etmekteler. PTT vasıtasıyla bugüne kadar 6 bin adet maskenin dağıtımı gerçekleştirildi. Bugünden itibaren de 7 bin adet daha maskenin dağıtımı yapılacaktır" şeklinde konuştu.

"10'dan fazla personel çalıştıran sanayi kuruluşlarına ve işletmelere 46 bin maske dağıtımı yapıldı"

10'dan fazla personel çalıştıran sanayi kuruluşları ve işletmelere 46 bin adet maske dağıtımı yapıldığını vurgulayan Vali Yavuz, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilimize gönderilen 46 bin adet maske, ilimizde 10'dan fazla personel çalıştıran sanayi kuruluşlarımıza ve işletmelere dağıtımı yapıldı. Böylece, ilimizde bugüne kadar 617 bin 600 adet maskenin dağıtımı çeşitli kanallar vasıtasıyla gerçekleştirilmiş oldu. Bugünden itibaren de 237 bin adet maskenin dağıtımı sürdürülüyor. Toplamda 854 bin 600 adet maskenin dağıtımı yapılmış olacak" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi Haberler
Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem Haberler
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış Haberler
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış
MEB binlerce öğretmenin bilgilerinin çalındığını doğruladı, BTK soruşturma başlattı Haberler
MEB binlerce öğretmenin bilgilerinin çalındığını doğruladı, BTK soruşturma başlattı
Kentte sadece tek vaka var! Komünist Başkan, Tunceli'nin koronayı nasıl yendiğini anlattı Haberler
Kentte sadece tek vaka var! Komünist Başkan, Tunceli'nin koronayı nasıl yendiğini anlattı
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti Haberler
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti
Arabistan'dan getirilen vatandaş, mola verilmediği için öfkelendi: Rezillik, hiçbir şey göründüğü gibi değil
Arabistan'dan getirilen vatandaş, mola verilmediği için öfkelendi: Rezillik, hiçbir şey göründüğü gibi değil
Günlük burç yorumları 28 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 28 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Portekizli Nani, Fenerbahçe'de oynadığı kadroyu Real Madrid'e benzetti: Los Galacticos gibiydik
Portekizli Nani, Fenerbahçe'de oynadığı kadroyu Real Madrid'e benzetti: Los Galacticos gibiydik
Hasan Özdemir: Merih Demiral'ı Vitor Pereira istemedi
Hasan Özdemir: Merih Demiral'ı Vitor Pereira istemedi
Düşüşe geçen gram altın 382,8 liradan işlem görüyor
Düşüşe geçen gram altın 382,8 liradan işlem görüyor
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı
Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş'ın cenazesine katılmak için özel izin aldı
Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş'ın cenazesine katılmak için özel izin aldı
Koronavirüs salgınının Süper Lig'e etkisi 1 milyar lirayı bulabilir
Koronavirüs salgınının Süper Lig'e etkisi 1 milyar lirayı bulabilir
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
Polisin sosyal mesafe konusunda uyardığı vatandaş: O benim eşim, ayrılamam
Polisin sosyal mesafe konusunda uyardığı vatandaş: O benim eşim, ayrılamam
AVM'ler 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Haziran başında ise tam kapasite açılmaya hazırlanıyor
AVM'ler 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Haziran başında ise tam kapasite açılmaya hazırlanıyor
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler
5 ay önce babasını kalp krizinden kaybeden genç, aynı sebepten hayatını kaybetti
5 ay önce babasını kalp krizinden kaybeden genç, aynı sebepten hayatını kaybetti
Uyuşturucu iğneyle vurularak öldürülen köpeği yavruları emmeye devam etti
Uyuşturucu iğneyle vurularak öldürülen köpeği yavruları emmeye devam etti
Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti
Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti
Fransa'dan yatırım için memleketi Burdur'a geldi, korona nedeniyle dönemeyince hayvan otlatmaya başladı
Fransa'dan yatırım için memleketi Burdur'a geldi, korona nedeniyle dönemeyince hayvan otlatmaya başladı
Virüs avcıları 500'den fazla yeni koronavirüs türü saptadı
Virüs avcıları 500'den fazla yeni koronavirüs türü saptadı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyon yazılımcı projesinin tüm detaylarını 9 maddede anlattı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyon yazılımcı projesinin tüm detaylarını 9 maddede anlattı
Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş'ın eşcinsellerle ilgili ifadelerine tepki gösteren Ankara Barosu hakkında suç duyurusunda bulundu
Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş'ın eşcinsellerle ilgili ifadelerine tepki gösteren Ankara Barosu hakkında...
Yasağa rağmen sahilde bikinisiyle güneşlenen kadın hakkında tutanak tutuldu
Yasağa rağmen sahilde bikinisiyle güneşlenen kadın hakkında tutanak tutuldu
Ev hapsinde bulunan Ronaldinho'dan ilk açıklama: Çıkınca anneme kocaman bir öpücük vereceğim
Ev hapsinde bulunan Ronaldinho'dan ilk açıklama: Çıkınca anneme kocaman bir öpücük vereceğim
Dünya Bankası, Türkiye'ye sağlık sistemi için 100 milyon dolarlık krediyi onayladı
Dünya Bankası, Türkiye'ye sağlık sistemi için 100 milyon dolarlık krediyi onayladı
Kim Jong-un'un ölüm haberleri sonrası Çin, K. Kore sınırına yığınak yapıyor iddiası
Kim Jong-un'un ölüm haberleri sonrası Çin, K. Kore sınırına yığınak yapıyor iddiası
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşcinseller ile ilgili sözleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı'na destek çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşcinseller ile ilgili sözleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı'na destek çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ziya Selçuk Fahrettin Koca Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Harun Tan Seda Sayan Aslı Enver Cem Yılmaz
Spor Bülent Uygun Lionel Messi Roberto Carlos Malcolm Thomas Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Bursa Kadın Mayıs Futbolcu
Şu an buradasınız: Ordu'da 617 bin maske dağıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.4.2020 13:39:31. #1.14#
title