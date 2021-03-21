Ordu'da 6'ncı kattan düşen çocuk, öldü
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Ordu'da 6'ncı kattan düşen çocuk, öldü

21.03.2021 20:17 | Son Güncelleme: 21.03.2021 20:22
Ordu'da 6'ncı kattan düşen çocuk, öldü

ORDU'da 11katlı binanın 6'ncı katındaki merdiven boşluğu penceresinden düşen Bilal Eymen Duran (13) hayatını kaybetti.

ORDU'da 11katlı binanın 6'ncı katındaki merdiven boşluğu penceresinden düşen Bilal Eymen Duran (13) hayatını kaybetti.

Olay, bugün 18.30 sularında ilçeye bağlı Bucak Mahallesi Şanlıtürk Siteleri'nde meydana geldi. Bilal Eymen Duran, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 11 katlı binanın 6'ncı katındaki merdiven boşluğuna ait pencereden düştü. Bina sakinleri tarafından durumun fark edilmesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine siteye gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan Duran'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedye ile ambulansa taşınan Duran, Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Ordu'da 6'ncı kattan düşen çocuk, öldü
Ordu'da 6'ncı kattan düşen çocuk, öldü
Ordu'da 6'ncı kattan düşen çocuk, öldü
Ordu'da 6'ncı kattan düşen çocuk, öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK

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