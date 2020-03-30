Ordu'da 6 günde 6 bin vatandaşa hizmet götürüldü Ordu'da ikametlerinden kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, hizmetlerini sürdürüyor.

Ordu'da ikametlerinden kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, hizmetlerini sürdürüyor.

Tüm ilçe kaymakamlıkları bünyesinde oluşturulan ve 22 Mart 2020 Pazar günü faaliyet ve çalışmalarına başlayan Vefa Sosyal Destek Grupları, 30 Mart 2020 Pazartesi günü saat 09.00'a kadar 6 bin 54 vatandaşın talebini ve ihtiyacını yerine getirdi.

65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar tarafından Vefa Sosyal Destek Gruplarının faaliyete ve çalışmalarına başladığı 22 Mart 2020 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren 112 çağrı merkezine bin 658, 155 polis çağrı merkezine 2 bin 47, 156 jandarma çağrı merkezine 849, Kaymakamlıkların oluşturduğu merkezlere bin 823 olmak üzere toplam 6 bin 376 talep ve istek başvurusu yapıldı. Yapılan 6 bin 376 başvurudan, 6 bin 54'ü Vefa Sosyal Destek Gruplarımızda görev alan emniyet, jandarma, sağlık, öğretmen, din görevlileri, belediye personelleri, Kaymakamlıklar bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelleri tarafından yerine getirildi.

Vali Yavuz: "Kimseniz yoksa devletiniz var"

Evlerinde tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için devletin tüm kurumları ve personelleriyle hizmet verdiğini belirten Ordu Vali Seddar Yavuz, "Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir. Kovid-19 salgınında en temel risk unsuru; toplumsal alanlarda virüsün bulaşıcılığının yüksek ve hızlı olması, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızı, bağışıklık sistemi düşük, kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp ve damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan insanların üzerinde ciddi sağlık sorunları oluşturarak, insan hayatını tehdit etmesidir. Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek, vatandaşlarımızla paylaşmaktadır. Yaşanan salgının biran önce engellenmesi için alınan önlemlere tüm vatandaşlarımızın istisnasız uyması büyük önem arz etmektedir. Bizler de, Devletimizin almış olduğu tedbirleri hiçbir zafiyete uğratmadan uygulamaya çalışıyoruz. İnsan sağlığı, toplumun sağlığı, her şeyin üzerindedir. Devletin tüm imkanları ve kaynakları seferber edilmiştir" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA