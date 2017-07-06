Ordu'da 6 Ayda Uyuşturucu Satmaktan 80 Kişi Tutuklandı

ORDU Emniyet Müdürlüğü, yılın ilk 6 ayında 334 uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini, gözaltına alınan 447 kişiden 80'inin tutuklandığını açıkladı.



Ordu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yürüttükleri operasyonlarla, uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vurdu. Yılın ilk 6 ayında kent genelinde narkotik suçlara yönelik 334 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 2 kilo 844 gram sentetik kannobinoid, 4 bin 769 ecstasy hap, 3 kilo 191 gram esrar, 54 kök hintkeneviri ve 1 gram eroin ele geçirildi.Operasyon kapsamında gözaltına alınan 447 kişiden 80'i tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, halktan alınan destekle narkotik suçları ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.



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