Ordu'da 586 araç sürücüsüne hız cezası
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Ordu'da 586 araç sürücüsüne hız cezası

Ordu'da polis ekipleri tarafından bir hafta içerisinde yapılan kontrollerde 586 araç sürücüsüne 'hız' cezası kesildi.

Ordu'da 586 araç sürücüsüne hız cezası
14.07.2020 11:28 | Son Güncelleme: 14.07.2020 11:32

Ordu'da polis ekipleri tarafından bir hafta içerisinde yapılan kontrollerde 586 araç sürücüsüne 'hız' cezası kesildi.

Ordu'da polis ekipleri sorumluluk bölgesinde,, trafik kazalarını azaltmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bir haftada 24 yaralamalı ve 1 ölümlü trafik kazasının meydana geldiği Ordu'da polis ekipleri yaptığı denetimlerde, 38 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 42 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 25 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 139 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 586 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 100 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 114 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 52 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan, işlem yapıldı.

Diğer denetimlerle birlikte toplam 10 bin 220 araç kontrol edilirken, bu denetimlerde bin 887 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun muhtelif maddelerinden işlem yapılarak, 68 araç trafikte men edilmiş, 38 araç sürücüsünün sürücü belgesine ise el konuldu.

Trafik kazalarını azaltmaya yönelik sürdürülen çalışmaların devam edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İHA

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