Ordu'da 58 yıldır antrenörlük yapan Aziz Tokat, 2 yıl daha sözleşmesini uzattı
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Ordu'da 58 yıldır antrenörlük yapan Aziz Tokat, 2 yıl daha sözleşmesini uzattı

12.02.2021 17:12 | Son Güncelleme: 12.02.2021 17:17
Ordu'da 58 yıldır antrenörlük yapan Aziz Tokat, 2 yıl daha sözleşmesini uzattı

Ordu 1'inci Amatör Küme'de mücadele eden Esnafspor'un 58 yıldır antrenörlüğünü yapan 82 yaşındaki Aziz Tokat, gönül verdiği takımıyla sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Ordu 1'inci Amatör Küme'de mücadele eden Esnafspor'un 58 yıldır antrenörlüğünü yapan 82 yaşındaki Aziz Tokat, gönül verdiği takımıyla sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Aziz Tokat, Ordu sporuna katkı sağlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "82 yaşındayım, bir 8 sene daha yaparım daha sonra genç arkadaşlara devrederim" dedi.

Ordu'da esnaflar tarafından 1963 yılında kurulan Esnafspor'da gençlik yıllarından bu yana antrenörlük yapan Aziz Tokat, 83 yaşında olmasına rağmen futboldan kopmadı. Şimdiye kadar Esnafspor'da çeşitli başarılara imza atan B Lisanslı antrenör Tokat, Süper Lig başta olmak üzere 1'inci Lig ve diğer profesyonel liglerde mücadele eden takımlarda oynayan çok sayıda futbolcu ve kalecinin yetişmesine katkı sağladı. Deneyimli antrenör, 58 yıldır teknik direktörlüğünü yaptığı Esnafspor ile sözleşmesini iki yıl daha uzattı. Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Ordu Şubesi de uzun yıllardır Ordu sporuna emek harcayan Aziz Tokat için Guinness Rekorlar Kitabına başvuru yaptı.

"8 SENE DAHA ANTRENÖRLÜK YAPARIM"Aziz Tokat, kendisine tekrar iki yıl daha görev veren kulüp yetkililerine teşekkür ederek, sağlığı el verdiği sürece takımının başında olmaya devam edeceğini söyledi. 8 sene daha antrenörlük yapmanın hayalini kuran Tokat, "Yolumuza amatör yönetici olarak devam edeceğiz. Amacımız Türk futboluna hizmet etmek. Ben her şeyimi spora borçluyum. Ben yaşadığım müddetçe antrenörlük hayatımı sürdüreceğim. 82 yaşındayım, bir 8 sene daha yaparım daha sonra genç arkadaşlara devrederim. Ben de onların bir büyüğü olarak destek veririm" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK

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