Ordu'da 50 bin tapu işlemine 41 milyon harç ödendi

Ordu Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nde 2020 yılında bugüne kadar 50 bin adet tapu işlemi yapıldığı belirtildi.

Ordu Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nde 2020 yılında bugüne kadar 50 bin adet tapu işlemi yapıldığı belirtildi.

Tapu ve Kadastro 10. Samsun Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Ordu'nun 19 ilçesindeki Tapu Müdürlüklerinde 2020 yılında gerek web tapu gerekse müdürlüklerde 50 bin 778 işlem yapıldı. Bu işlemler karşısında devlete toplam 41 milyon tapu harcı ödendi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı