Ordu'da 50 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu ırmakla buluşturuldu
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Ordu'da 50 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu ırmakla buluşturuldu

Ordu'da 50 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu ırmakla buluşturuldu
Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Ekonomi

Ordu'da, 50 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu, Turnasuyu Irmağı'na bırakıldı.

Ordu'da, 50 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu, Turnasuyu Irmağı'na bırakıldı.

Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde hazırlanan, "Ordu İlinde Su Kaynaklarının Balıklandırması Projesi" kapsamında 50 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu, Turnasuyu Irmağı ile buluşturuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, balıkların suya bırakılmasının ardından gazetecilere, Ordu'nun dereleri ve ırmaklarının özellikle kırmızı benekli alabalıklarla daha canlı ve güzel olacağını söyledi.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kırmızı benekli alabalıkların tekrar çoğalması için ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde olduklarını aktaran Güler, "İnşallah bu yavrular büyüyüp daha fazla üreme yaparak çoğalırlar. Dolayısıyla bölgemiz benekli alabalık noktasında önemli bir çekim merkezi haline gelir. Önümüzdeki süreçte ilimizin farklı su kaynakları ve göllerine sazan, sonrasında ise Karadeniz kalkanı balıklandırma çalışması yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Ultav ise çalışmanın doğa turizmine önemli katkılar sunacağını kaydetti.

Ordu'da 50 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu ırmakla buluşturuldu
Ordu'da 50 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu ırmakla buluşturuldu
Ordu'da 50 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu ırmakla buluşturuldu
Ordu'da 50 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu ırmakla buluşturuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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Ordu'da 50 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu ırmakla buluşturuldu - Haberler Ekonomi
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