Ordu'da 50 Bin Kadın Plaj Hizmeti Aldı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, bu sezon yaklaşık 50 bin kadının plaj hizmetinden istifade ettiğini bildirdi.



Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, belediye tarafından hizmete sunulan ve ilgi gören kadınlar plajlarında sezon sonuna gelindiğini belirtti.



Sosyal devletin gereği olarak kadınların rahatça denize girebilmesi amacıyla kadınlar plajlarını 2015 yılında hizmete açtıklarını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:



"Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi (OSKEM) tarafından verilen su kazalarını engelleme hizmeti ile güvenle denize girilen plajlar, bu yaz da hanımların gözdesi oldu. Geçtiğimiz sene 20 bin kişiye hizmet veren Perşembe, Ünye ve Fatsa Kadınlar plajlarından bu sezon yaklaşık 50 bin kadın istifade etti. Sezonun 26 Haziran'da açılmasıyla Perşembe Kadınlar Plajında 26 bin 76, Ünye Kadınlar Plajında 13 bin 260 ve Fatsa Kadınlar Plajında ise 10 bin 600 kişiye hizmet verdi."



Yılmaz, 10 Eylül tarihi itibarıyla Ünye ve Fatsa Kadınlar plajlarında sezonun kapandığını, Perşembe Kadınlar Plajında ise sezonun 17 Eylül Pazar günü sona ereceğini belirtti.



Plajlarda her türlü imkanın olduğuna işaret eden Yılmaz, "Sıradan bir kumsal olmanın ötesinde insanların uzun süre vakit geçirebileceği bir rekreasyon alanı olarak hizmet veren plajlarda, yürüyüş yolları, soyunma kabini, lavabo, ilk yardım, su kazalarını engelleme ve güvenlik hizmeti veriliyor. Plajlar da güvenlik bandı, çocuk bakım odası, mescit ve bir de büfe yer alıyor." ifadesini kullandı.