Ordu'da 40 çiftçiye 4 bin kaz dağıtıldı Ordu'da başlatılan "Damızlık Kaz Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında 40 çiftçiye 4 bin kaz dağıtımı gerçekleştirilmişti.

Ordu'da başlatılan "Damızlık Kaz Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında 40 çiftçiye 4 bin kaz dağıtımı gerçekleştirilmişti. Aradan geçen süre içinde dağıtımı yapılan kazlardan hem yumurta hem de civciv üretimi elde edilmeye başlandı.