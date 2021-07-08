Ordu'da 4 polis memuru görevden uzaklaştırıldı

Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Altınordu ve Ünye ilçelerinde esnaf ve emniyet mensupları arasında yaşanan olayların ardından yürütülen soruşturma kapsamında 4 personelin görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Altınordu ve Ünye ilçelerinde esnaf ve emniyet mensupları arasında yaşanan olayların ardından yürütülen soruşturma kapsamında 4 personelin görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün gece saat 00.00'da kapanması gereken iş yerlerini ikaz eden Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı kolluk kuvvetleri ile dondurmacı olan bir iş yeri sahibi ve çalışanları arasında istenmeyen olayın yaşandığı belirtildi. Açıklamada, olayla ilgili tarafların karşılıklı davacı-şikayetçi olmaları üzerine gerekli işlemlerin yapılarak, konunun adliyeye intikal ettirildiği belirtilerek, "Daha önce Altınordu ilçemizde bir esnafımızla polis ekipleri arasında yaşanan olayda, yapılan tetkik sonrasında 2 personelimiz görevden uzaklaştırılmış, konuyla ilgili soruşturma başlatılmış ve halen devam etmektedir. Bu olayda da yine 2 personel, Ordu Valiliği'nce görevden uzaklaştırılmış ve konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır. İlimizde gerçekleşen 2 olayda toplam 4 personelimiz yürütülen soruşturma çerçevesinde görevden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı