Ordu'da 4 polis memuru görevden uzaklaştırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ordu'da 4 polis memuru görevden uzaklaştırıldı

Ordu'da 4 polis memuru görevden uzaklaştırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Altınordu ve Ünye ilçelerinde esnaf ve emniyet mensupları arasında yaşanan olayların ardından yürütülen soruşturma kapsamında 4 personelin görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Altınordu ve Ünye ilçelerinde esnaf ve emniyet mensupları arasında yaşanan olayların ardından yürütülen soruşturma kapsamında 4 personelin görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün gece saat 00.00'da kapanması gereken iş yerlerini ikaz eden Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı kolluk kuvvetleri ile dondurmacı olan bir iş yeri sahibi ve çalışanları arasında istenmeyen olayın yaşandığı belirtildi. Açıklamada, olayla ilgili tarafların karşılıklı davacı-şikayetçi olmaları üzerine gerekli işlemlerin yapılarak, konunun adliyeye intikal ettirildiği belirtilerek, "Daha önce Altınordu ilçemizde bir esnafımızla polis ekipleri arasında yaşanan olayda, yapılan tetkik sonrasında 2 personelimiz görevden uzaklaştırılmış, konuyla ilgili soruşturma başlatılmış ve halen devam etmektedir. Bu olayda da yine 2 personel, Ordu Valiliği'nce görevden uzaklaştırılmış ve konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır. İlimizde gerçekleşen 2 olayda toplam 4 personelimiz yürütülen soruşturma çerçevesinde görevden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sapanca'da vahşice öldürülen iki kişinin, yabancı uyruklu karı koca olduğu tespit edildi
Sapanca'da vahşice öldürülen iki kişinin, yabancı uyruklu karı koca olduğu tespit edildi
Sakarya'da bulunan parçalanmış cesetlerin 2 İranlı'ya ait olduğu tespit edildi
Sakarya'da bulunan parçalanmış cesetlerin 2 İranlı'ya ait olduğu tespit edildi
Küçükçekmece'de beton mikseri altında kalan kadının bacağı koptu
Küçükçekmece'de beton mikseri altında kalan kadının bacağı koptu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Varank Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Sertab Erener Melisa Döngel İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Salih Uçan Bülent Uygun Rıza Çalımbay Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ordu'da 4 polis memuru görevden uzaklaştırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 16:26:39. #1.15#

title