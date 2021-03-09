Ordu'da 4 ilçedeki nüfus müdürlükleri yeni konsepte dönüştürüldü

Ordu'nun 4 ilçesindeki nüfus müdürlükleri, İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Konsept Nüfus Müdürlüğü Projesi" kapsamında yeni konsepte dönüştürüldü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı hizmet sunabilmek amacıyla başlatılan proje, Ordu'da da uygulamaya geçiriliyor.

Bakanlığın ufuk projelerinden birisi olan proje çerçevesinde, Vali Tuncay Sonel'in girişimleriyle 19 ilçede bulunan nüfus müdürlükleri yenilenecek.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün destekleri ile yerel imkanlardan da yararlanılarak Valiliğin koordinesinde yapılan Fatsa, Ünye, Perşembe ve Gülyalı ilçelerindeki nüfus müdürlükleri, yeni konsepte dönüştürüldü.

Çağdaş, konforlu, kurumsal kimliği ön planda tutan Konsept Nüfus Müdürlüğü ile vatandaşların doğru ve yönlendirici bilgiye ulaşabilecekleri bir danışma alanı, çalışma alanının içerisinde konumlandırılan bekleme alanları, bölmeler ile birbirinden ayrılmış, ergonomik ve estetik başvuru masaları oluşturuldu.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Vali Sonel, ehliyet, pasaport gibi hizmetlerin nüfus müdürlüklerine devredilmesiyle birlikte müdürlüğün hizmet alanının genişlediğini belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vizyon projelerinden biri olan Konsept Nüfus Müdürlüğü Projesi kapsamında kendilerinin de ilde bir çalışma başlattıklarını anlatan Sonel, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalarımızı yaparken iş insanlarımızın ve belediyelerimizin katkılarını aldık. Kaymakamlarımız ve nüfus müdürlerimiz işin takipçileri oldu. Birlikte güzel bir çalışma yaparak, 4 ilçemizdeki nüfus müdürlüklerini modern bir yapıya kavuşturduk. Buralardan hizmet alacak vatandaşlarımız daha rahat ve konforlu bir ortamda hizmet almış olacaklar. Diğer ilçelerimizde de bu çalışmalar sürdürülüyor. Kısa bir sürede 19 ilçemizde bu çalışmayı tamamlamayı planlıyoruz."

Sonel, Altınordu ilçesinde ise yeni Hükümet Konağı içerisinde yer alacak olan Altınordu Kaymakamlığı hizmet binası içerisinde yeni Konsept Nüfus Müdürlüğü'nün yapımının tamamlanacağını aktararak, bu hizmetlerin yapımı konusunda kendilerine yardımcı olan, katkıda bulunan kişi ve kurumlara teşekkür ederek, Ordu'ya hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli