Ordu'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Ordu'nun Korgan ilçesinde gece saatlerinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ordu'nun Korgan ilçesinde gece saatlerinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'dan alınan verilere göre, Ordu'nun Korgan ilçesinde gece saat 00.23'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, diğer ilçelerde de hissedildi. Deprem sonrasında bazı vatandaşların panikle sokağa çıktığı görüldü. Dışarıda bekleyen vatandaşlar bir süre sonra yeniden evlerine girdi.

(Selim Kuşcu/İHA)

Kaynak: İHA