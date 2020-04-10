Ordu'da 4.0 deprem bilançosu: 1'i ağır 11 konut hasarlı Ordu'nun Korgan ilçesinde 10 Nisan Perşembe gününü 11 Nisan Cuma gününe bağlayan gece saat 00.23'te, AFAD verilerine göre 4.0 şiddetinde meydana gelen deprem afetinde 1 konutun hasarsız, 10 tanesinin az hasarlı, 1 tanesinin ağır hasarlı olduğu tespit edildi.

Ordu'nun Korgan ilçesinde 10 Nisan Perşembe gününü 11 Nisan Cuma gününe bağlayan gece saat 00.23'te, AFAD verilerine göre 4.0 şiddetinde meydana gelen deprem afetinde 1 konutun hasarsız, 10 tanesinin az hasarlı, 1 tanesinin ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Ağır hasarlı tespit edilen konutun eski ve ahşap yapı olduğu, ekonomik ömrünü doldurduğu belirlendi.

Deprem sabahı Ordu Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik personellerince, Korgan ve Kumru ilçelerinde saha taraması yapıldı.

Yapılan saha taramasında; Korgan ilçesinde 6 mahallede 12 konut incelenirken, bunlardan 1 tanesinin hasarsız, 10 tanesinin az hasarlı, 1 tanesinin ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Ağır hasarlı tespit edilen 1 konutun eski ve ahşap yapı olduğu, ekonomik ömrünü doldurduğu belirlendi. Bu amaçla konut sahibine afet ve acil yardım ödeneğinden 11 bin lira kira yardımı talep edileceği bildirildi.

Kumru ilçesinde yapılan incelemede ise, herhangi bir hasar olmadığı tespit edildi. Ayrıca Kabataş ilçesi Merkez Mahallesi'nde 1 konut duvarında çatlaklar oluştuğu ihbarı yapıldı. Kaymakamlıkça yapılan ilk incelemenin ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü teknik personellerince detaylı inceleme daha yapılacağı belirtildi.

Yaşanan deprem afetinde herhangi bir ölüm yada yaralanma hadisesi meydana gelmediği aktarıldı. - ORDU

Kaynak: İHA