Ordu'da 35 sürücünün ehliyeti geri alındı
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Ordu'da 35 sürücünün ehliyeti geri alındı

Ordu'da 35 sürücünün ehliyeti geri alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'da son bir hafta içerisinde 35 sürücünün sürücü belgesi geri alındı23-29 Ağustos 2021 tarihleri arasında trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 35 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 18 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 20 araç sürücüsüne drift...

Ordu'da son bir hafta içerisinde 35 sürücünün sürücü belgesi geri alındı

23-29 Ağustos 2021 tarihleri arasında trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 35 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 18 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 20 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 162 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 999 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 92 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 19 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 78 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.

Denetimlerde ayrıca 79 araç trafikten men edilirken, 35 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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