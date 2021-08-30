Ordu'da 30 Ağustos coşkusu

Ordu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftası'nın 99'uncu yılı coşkuyla kutlandı.

Ordu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftası'nın 99'uncu yılı coşkuyla kutlandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftası'nın 99'uncu yılı anma etkinlikleri ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Ardından Ordu Lisesi karşısında düzenlenen programda ilk olarak, Vali Tuncay Sonel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, gazileri, güvenlik güçlerini ve katılımcıları selamlayarak, bayramlarını kutladı.

Program, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftası'nın 99'uncu yılı münasebetiyle konuşma yapan Jandarma Teğmen Bahar Yılmaz Turan, 30 Ağustos'un öneminden bahsetti.

Vali Tuncay Sonel: "Gençlerimize bu ülkenin nasıl kurtulduğunu iyi anlatmamız gerekiyor"

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftası'nın 99'uncu yılı münasebetiyle düzenlenen programda bir konuşma yapan Ordu Valisi Tuncay Sonel, "Bu ülkenin nasıl kurtulduğunu ve nasıl bu duruma geldiğini özellikle gençlerimize iyi anlatmamız gerekiyor" dedi.

Vali Tuncay Sonel yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Özellikle gençlerimize bu ülkenin nasıl kurtulduğunu ve nasıl bu duruma geldiğini, nasıl yokluklar içerisinde kadınıyla erkeği ile doğulusuyla, batılısıyla, kuzeylisiyle, güneylisiyle, ülkenin dört bir noktasında nice canların bu topraklara feda edilerek renklerini şehitlerimizin kanından alan beyaz ay yıldızlı al bayrağımızın ne zorluklarla kazanıldığını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Sevgili çocuklar, kıymetli gençlerimiz, çok çalışalım. Tarihimizi çok iyi öğrenelim. Geleceğe güvenle bakalım. Bize bu aziz vatanı emanet eden ecdadımızı, başkomutan büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, şehitlerimizi, gazilerimizi unutmayalım. Geçmişte olduğu gibi bugünde, yurt dışında ve yurt içinde bu aziz topraklar için canını feda eden kahramanlarımız var. Ordu'muzun 19 ilçesinde 399 şehidimiz 522 gazimiz var. Yılın belirli gün ve haftalarında değil, fırsat buldukça şehit ailelerimizi, gazilerimizi ziyaret edelim. Onların kıymetini bilelim. Eğer bir anne bir baba evladını bu vatan için şehit veya gazi vermişse onlar bizim başımızın tacıdır. Birlik ve beraberliğimizden taviz vermezsek, çok çalışırsak, Ordu'muzda dediğim gibi 19 ilçemiz ve kıymetli bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Milletvekillerimiz ve çalışma arkadaşlarımız ile Ordu'nun en ücra köşesine kadar bize düşen görevin en iyisini yapmak zorundayız. Bu vesileyle 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftası'nın 99'uncu yılı kutluyorum."

Konuşmanın ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftası'nın 99'uncu yılı etkinlikleri düzenlenen tören geçişi ile sona erdi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı