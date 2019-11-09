Ordu'da 3 katlı binanın çatısından düşen çocuk yaralandı

Ordu'da 3 katlı binanın çatısından düşen çocuk yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde 3 katlı bir binanın çatısından düşen 6 yaşındaki çocuk yaralandı.

09.11.2019 16:34 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:34
Ordu'da 3 katlı binanın çatısından düşen çocuk yaralandı

'nun ilçesinde 3 katlı bir binanın çatısından düşen 6 yaşındaki çocuk yaralandı.

Mahallesi'ndeki üç katlı binanın çatısında halı yıkayan Elif Karayiğit'in yanında oyun oynayan oğlu Görkem, dengesini kaybederek düştü.

Çocuğun düştüğünü gören çevredekiler, 112 Acil Servis ekiplerine verdi.

Yaralanan ve Ünye Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, buradaki tedavinin ardından Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Görkem Karayiğit'in vücudunda kırıklar bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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