Ordu'da 3 katlı binanın çatısından düşen çocuk yaralandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde 3 katlı bir binanın çatısından düşen 6 yaşındaki çocuk yaralandı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde 3 katlı bir binanın çatısından düşen 6 yaşındaki çocuk yaralandı.
Çınarlık Mahallesi'ndeki üç katlı binanın çatısında halı yıkayan Elif Karayiğit'in yanında oyun oynayan oğlu Görkem, dengesini kaybederek düştü.
Çocuğun düştüğünü gören çevredekiler, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.
Yaralanan ve Ünye Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, buradaki tedavinin ardından Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Görkem Karayiğit'in vücudunda kırıklar bulunduğu öğrenildi.