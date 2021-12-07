3 çocuğun çalıp İstanbul'a götürdüğü otomobil galeriye getirildi - Haberler
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3 çocuğun çalıp İstanbul'a götürdüğü otomobil galeriye getirildi

AA / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Ordu'da bir oto galeriden çocuklar tarafından çalınan ve polis ekipleri tarafından İstanbul'da bulunan otomobili galerici teslim aldı.

İSTANBUL (AA) - Ordu'da bir oto galeriden çocuklar tarafından çalınan ve polis ekipleri tarafından İstanbul'da bulunan otomobili galerici teslim aldı.

Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan oto galerinin ortaklarından Bekir Ergen, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalınan aracını İstanbul'a giderek polisten teslim aldığını ve bugün aracı iş yerine getirdiğini söyledi.

Aracına kavuştuğu için mutlu olduklarını anlatan Ergen, "Konuyla ilgili aileden davacı olmayı düşünmüyoruz, tek istediğimiz çocuklarına biraz daha sahip çıkmaları." dedi.

Çalınan aracının bazı yerlerinde hasar oluştuğunu belirten Ergen, aracın dış aksamında ve tamponunda çarpmaya bağlı hasarlar olduğunu kaydetti.

Ergen, hırsızlık olayının olduğu günden bu yana kendilerine yardımcı olan Ordu Emniyet Müdürü Doğu Ateş ve ekibine de teşekkür etti.

Altınordu ilçesinde 28 Kasım'da otomobil galerisine giren ve yaşları 12 ile 15 arasında değişen 3 çocuk, galerinin önünde park halindeki otomobillerden birini çalarak kaçmıştı.

Galeri sahibi ve çocukların ailelerinin kayıp başvurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında araçla İstanbul'a gittikleri belirlenen çocuklar Zeytinburnu ilçesinde yakalanmış, işlemlerinin ardından 4 Aralık gecesi Ordu'ya getirilmişti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Ö, A.Y. ve E.K, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

3 çocuğun çalıp İstanbul'a götürdüğü otomobil galeriye getirildi

3 çocuğun çalıp İstanbul'a götürdüğü otomobil galeriye getirildi

3 çocuğun çalıp İstanbul'a götürdüğü otomobil galeriye getirildi

3 çocuğun çalıp İstanbul'a götürdüğü otomobil galeriye getirildi

3 çocuğun çalıp İstanbul'a götürdüğü otomobil galeriye getirildi

3 çocuğun çalıp İstanbul'a götürdüğü otomobil galeriye getirildi

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AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri

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