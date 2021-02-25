Ordu'da 3 cinayetin zanlısı 5 cinayetin faili hakkında 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ordu'da 3 cinayetin zanlısı 5 cinayetin faili hakkında 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

25.02.2021 12:55 | Son Güncelleme: 25.02.2021 12:55
Ordu'da 3 cinayetin zanlısı 5 cinayetin faili hakkında 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Ordu'da farklı tarihlerde 8 cinayet işlediği ve gasp yaptığı öne sürülen tutuklu sanık Mehmet Ali Çayıroğlu, 5 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ordu'da farklı tarihlerde 8 cinayet işlediği ve gasp yaptığı öne sürülen tutuklu sanık Mehmet Ali Çayıroğlu, 5 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Akkuş ilçesinde 2018 yılında "yağma, hırsızlık ve kasten öldürme" suçlarını işlediği iddia edilen ve Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Çayıroğlu'nun, aynı ilçeye bağlı Çamlıca Mahallesi'nde Hasan Bayram'ın öldürülmesine ilişkin yargılandığı davanın duruşması yapıldı.

Ünye Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlantı kuruldu.

Sanık, önceki savunmalarını tekrar ettiğini dile getirdi.

Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Sanığın, Akkuş ilçesi Ortabölme Mahallesi'nde Hasan, Sabri ve Zahide Güneş'in öldürülmesine ilişkin yargılandığı davanın da duruşması görüldü.

Sanık savunmasında, söz konusu eylemi gerçekleştirmediğini ileri sürerek, "Tüm bildiklerimi samimi olarak bildirdim. Kesinlikle maktullere yönelik bu suçu işlemedim. Bana suçlama atanları Allah'a havale ediyorum. Beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa nitelikli kasten öldürme suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Heyet ayrıca sanığın, nitelikli yağma suçundan da 12 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasını kararlaştırdı.

"Şaşırdım, ne yapacağımı bilmiyorum"

Karaçal Mahallesi'nde Senayi ve Ümit Türedi çiftinin de öldürülmesine ilişkin yargılandığı davanın duruşmasında söz verilen sanık, "Benim adam öldürdüğüm yok. Şaşırdım, ne yapacağımı bilmiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığa nitelikli kasten öldürme suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, nitelikli yağma suçundan ise 12 yıl hapis cezası verdi.

Sanığın, Akkuş ilçesi Ormancık Mahallesi'nde Dursun Kurt'un öldürülmesine ilişkin yargılandığı davanın duruşması da görüldü.

Sanık Mehmet Ali Çayıroğlu, "Borcum yok, alacağım yok. Bu adamı niye öldüreyim? Nasıl şüphe var?" şeklinde savunma yaptı.

Heyet, suça yönelik yeterli delil bulunmaması nedeniyle sanığın bu dosyadan beraatine karar verdi.

Olay

Akkuş ilçesi Çamalan Mahallesi'nde 9 Ağustos 2018'de bir evden gasp yapıldığı ihbarı üzerine güvenlik güçlerinin koordineli çalışmasıyla gözaltına alınan Mehmet Ali Çayıroğlu, "yağma, hırsızlık ve kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Olayla bağlantılı oldukları iddia edilen ve Çayıroğlu'nun evinde yakalanan Y.F.G. ve F.A. ise hakimlikçe serbest bırakılmış, Samsun'da şarküteri işleten ortağı M.T. de tutuklanmıştı.

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığınca, Mehmet Ali Çayıroğlu hakkında 8 kişiyi farklı tarihlerde öldürdüğü iddiasıyla 5, gasp olaylarıyla ilgili de bir olmak üzere 6 dosya hazırlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Pervin Buldan Berat Albayrak Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Türkan Şoray İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Umut Bulut Hakan Kutlu Ünal Karaman Hüseyin Göçek
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ordu İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ordu'da 3 cinayetin zanlısı 5 cinayetin faili hakkında 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 12:58:31. #1.14#
title