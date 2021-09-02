Ordu'da 28 kişiye kabahat cezası
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Ordu'da 28 kişiye kabahat cezası

Ordu'da 28 kişiye kabahat cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'da son bir hafta içerisinde 28 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre idari işlem uygulandı.

Ordu'da son bir hafta içerisinde 28 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre idari işlem uygulandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 23-29 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 4 kişiye sarhoşluktan, 4 kişiye kumar oynamaktan, 1 kişiye rahatsız etmekten, 1 kişiye kimliğini bildirmemekten, 18 kişiye de korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari işlem yapıldı.

Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 23 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı. Bunlardan 12'si tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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