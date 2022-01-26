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Ordu'da 27 şahıs tutuklandı

Ordu'da 27 şahıs tutuklandı

Ordu'da, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 25 şahıs hakkında çeşitli maddelerden idari işlem yapıldı, aranması bulunan 42 şahıstan 27'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ordu'da, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 25 şahıs hakkında çeşitli maddelerden idari işlem yapıldı, aranması bulunan 42 şahıstan 27'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, 2 şahsa açıktan alkol kullanmaktan, 1 şahsa gürültü yapmaktan, 5 şahsa tütün mamullerinin tüketilmesinden ve 17 şahsa ise korona virüs tedbirleri kapsamında idari işlem uygulandı. Ekiplerin yaptıkları çalışmalar neticesinde ayrıca, değişik suçlardan aranması olan 42 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı, bu şahıslardan 27'si tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ORDU

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Polis, Ordu, 3. Sayfa, Haber

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