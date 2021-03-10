Ordu'da 235 bin 500 makaron ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ordu'da 235 bin 500 makaron ele geçirildi

10.03.2021 12:39 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:42
Ordu'da 235 bin 500 makaron ele geçirildi

Ordu'nun Fatsa ve Ünye ilçelerinde düzenlenen operasyonda bir depo ve iki iş yerinde 235 bin 500 makaron bulundu.

Ordu'nun Fatsa ve Ünye ilçelerinde düzenlenen operasyonda bir depo ve iki iş yerinde 235 bin 500 makaron bulundu.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Fatsa ilçesindeki bir depo ve Ünye ilçesindeki iki iş yerinde arama yaptı.

Aramada depo ve iş yerlerinde 235 bin 500 makaron, 90 kilogram tütün ile sahte bandrol yapımında kullanıldığı değerlendirilen 2 makine ve bu makinelere ait rulo ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden biri serbest bırakıldı, 2'si adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nükhet Duru Bülent Ersoy Müslüm Gürses İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Aykut Kocaman Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ordu'da 235 bin 500 makaron ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 12:44:58. #1.16#
title