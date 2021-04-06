Ordu'da 205 kişiye korona cezası
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Ordu'da 205 kişiye korona cezası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ordu'da 205 kişiye korona cezası

Ordu'da son bir hafta içerisinde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 205 kişiye ceza uygulandı.

Ordu'da son bir hafta içerisinde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 205 kişiye ceza uygulandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 29 Mart-4 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 24 şahsa fuhuş yapmaktan, 4 şahsa sarhoşluktan, 205 şahsa ise korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari işlem yapıldı.

Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 54 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 39'u tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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