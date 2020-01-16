Ordu'da 2019 uyuşturucu raporu

16.01.2020 14:21 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:26

Ordu'da 2019 yılında uyuşturucuya karşı gerçekleştirilen operasyonlarda 749 kişinin gözaltına alındığı ve 120 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği açıklandı.



Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Değerlendirme Toplantısı, Vali Seddar Yavuz'un başkanlığında yapıldı. Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konusunda 2019 yılında yürütülen çalışma, faaliyet ve operasyonların, 2020 yılında yapılması planlanan çalışmaların ve faaliyetlerin değerlendirildiği toplantının başlangıcında bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, bağımlılıkla mücadele konusunda Ordu'da etkin bir mücadele yürütüldüğünü söyledi.



2019 yılında İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgiler veren Vali Yavuz, "Önemli olan insanların bağımlı olmaması, uyuşturucu ile tanışmamasıdır" diye konuştu.



749 kişi gözaltına alındı, 120 kişi tutuklandı



2019 yılında, emniyet ve jandarma tarafından gerçekleştirilen 555 operasyon kapsamında toplam 749 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 120 kişinin tutuklanarak cezaevlerine konulduğunun bilgisini veren Vali Yavuz, 2019 yılında 4 bin 92 adet extazi hap, 148 kg esrar, 5 bin 35 kök Hint keneviri, 1 kilo 362 gram sentetik karmabinovit, 3 gram metafetamin ve 6 kg 780 gr skant, 2 gram eroin ve 4 gram da kokain ele geçirildiğini söyledi.



Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılacak olan çalışmaların artarak devam edeceğinin bilgisini veren Vali Seddar Yavuz, uyuşturucu ile mücadelenin bir ayağının da sağlam bir aile yapısı olması gerektiğine dikkat çekti.



Vali'den acı tespit



Vali Yavuz, "Özellikle sevgi ve şefkat yoksunluğunun, aile bağlarının zayıflamasının, toplumdaki yardımlaşma ve dayanışma duygularının eksilmesinin, insanların daha kolaycı ve başka yollara sevk ettiğini de üzülerek görüyoruz. O yüzden de Sayın Cumhurbaşkanımızın emir ve talimatları ile kurulan Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurullarının etkin mücadele yol ve yöntemlerini de tespit edip, bununla ilgili çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu anlamda özellikle okul çevrelerinin güvenliği başta olmak üzere ilimizde uyguladığımız Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele Projesi (ÖNEM) dahil, gençlerimizin uyuşturucu ile tanışmalarını engelleyen önemli projeler yürütüyoruz" şeklinde konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA