Ordu'da 2005'te işlenen cinayetin konuşma ve işitme engelli faili tutuklandı - Haberler
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Ordu'da 2005'te işlenen cinayetin konuşma ve işitme engelli faili tutuklandı

AA / Hayati Akçay - Haberler | Güncel
Ordu'da 2005'te işlenen cinayetin konuşma ve işitme engelli faili tutuklandı

Ordu'da 2005 yılında işlenen cinayetin faili, jandarma tarafından kurulan özel ekip sayesinde yakalandı.

AYDIN (AA) - Ordu'da 2005 yılında işlenen cinayetin faili, jandarma tarafından kurulan özel ekip sayesinde yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Altınordu ilçesinde 2005'te Erdal Şenol'un (51) ateşli silahla öldürülmesine ilişkin, ihbar üzerine jandarma tarafından yaklaşık 10 ay önce özel ekip kuruldu.

Ekibin yaptığı detaylı araştırma ve soruşturma sonucu olayın şüphelisi olduğu belirlenen Mehmet Ali Aydın ile N.A. ve S.Ş. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Aydın tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, konuşma ve işitme engelli zanlı Mehmet Ali Aydın'ın, jandarmada işaret dili tercümanı ve psikolog eşliğinde verdiği ifadesinde suçunu itiraf ettiği belirtildi.

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AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri

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