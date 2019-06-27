Ordu'da 200 yıllık tarihi konak yandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde, 200 yıllık tarihi konak çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Ordu'nun Ünye ilçesinde, 200 yıllık tarihi konak çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Ortayılmazlar Mahallesi Türbe Caddesi'ndeki 3 katlı ahşap tarihi konakta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti.
Yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucu söndürülen yangında, 200 yıllık olduğu öğrenilen konak kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
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