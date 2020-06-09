Ordu'da 20 serada 30 ton taze fasulye üretilmesi hedefleniyor Ordu'da, "Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi" projesi kapsamında oluşturulan 20 serada 30 ton fasulye üretilmesi bekleniyor.

Ordu'da, "Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi" projesi kapsamında oluşturulan 20 serada 30 ton fasulye üretilmesi bekleniyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 6 ilçede kurulan seralarda üretilen taze fasulyeler, üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Büyükşehir Belediyesi ile Tarım Orman İl Müdürlüğünün ortaklaşa gerçekleştirdiği proje doğrultusunda, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, İkizce, Perşembe ve Ünye ilçelerinde 40 serada fasulye, domates, hıyar, biber, patlıcan, süs bitkileri ve kesme çiçek üretimi yapılıyor.

Tarımın gelişmesi ve vatandaşın ekonomisine katkı sağlaması hedeflenen projede 20 serada 30 ton fasulye üretilmesi amaçlanıyor.

"Üreticilerimizin yüzü gülüyor"

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, tarımsal faaliyetlerin daha verimli hale getirilmesi için başlatılan çalışmaların meyvelerini almaya başladıklarını belirtti.

İlçeleri tarım alanında üretim merkezleri haline dönüştürmek istediklerini vurgulayan Güler, "Yapımı tamamlanıp çiftçilere teslim edilen seralarda üretim başladı. Bazı ürünlerin de hasat zamanı geldi. Finansman desteği Büyükşehir Belediyemiz tarafından sağlanan ve yüzde 20 çiftçi katkısı ile gerçekleştirilen projede fasulye hasadına başlayan üreticilerimizin yüzü gülüyor." ifadesini kullandı.

Güler, seraların, Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve İl Tarım Orman Müdürlüğü personellerince düzenli kontrol edildiği, çiftçilere teknik destek sağlandığını aktardı.

40 seranın 20'sinde birinci ürün olarak şubat ayında taze fasulye dikimi yapıldığını anlatan Güler, şunları kaydetti:

"Kalan 20 serada ise domates, hıyar, biber, patlıcan, süs bitkileri ve kesme çiçek üretiliyor. Altınordu, Fatsa, Gülyalı, İkizce, Perşembe ve Ünye ilçelerimizdeki 20 serada temmuz ayı sonu, ağustos ayı başlarına kadar devam edecek olan üretim sezonu boyunca yaklaşık 30 ton taze fasulye üreteceğiz."

Güler, stratejik bir sektör olan sağlıklı gıda üretiminde il ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak projelerle üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA