Ordu'da 2 ton kaçak et ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu'da 2 ton kaçak et ele geçirildi

Ordu'da 2 ton kaçak et ele geçirildi
AA / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel

Ordu'da yapılan denetimlerde, satışa uygun olmayan 2 ton ete el konuldu.

ORDU (AA) - Ordu'da yapılan denetimlerde, satışa uygun olmayan 2 ton ete el konuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, halk sağlığını korumak amacıyla il genelinde canlı hayvan ve karkas et denetimlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

Zabıta Dairesi Başkanlığının, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile 19 ilçede denetimler yaptığı aktarılan açıklamada, Altınordu'da 2, Fatsa'da 3 ve Perşembe, Kabadüz, Çaybaşı ilçelerinde birer olmak üzere 8 kasapta yasal olmayan 2 ton karkas ete el konulduğu kaydedildi.

Açıklamada, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce söz konusu 8 işletmeye cezai işlem uygulandığı vurgulandı.

Ordu'da 2 ton kaçak et ele geçirildi

Ordu'da 2 ton kaçak et ele geçirildi

Kayıt altına alınan tehlikeli ırk köpeğin sayısı 20 bin 843'e yükseldi

Kayıt altına alınan tehlikeli ırk köpeğin sayısı 20 bin 843'e yükseldi

AA / Eyüp Elevli - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title