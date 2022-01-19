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Ordu'da 2,5 ton balığa el konuldu

Ordu'da 2,5 ton balığa el konuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ordu Büyükşehir Belediyesi (OBB) Zabıta Daire Başkanlığı tarafından yapılan yol kontrollerinde avlanma, boy ve limitlerine uygun olmayan yaklaşık 2,5 ton balığa el konuldu.

ORDU (İHA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi (OBB) Zabıta Daire Başkanlığı tarafından yapılan yol kontrollerinde avlanma, boy ve limitlerine uygun olmayan yaklaşık 2,5 ton balığa el konuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yol denetimi yapan Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri el koyduğu 130 kasa balığı yapılan kontrollerin ardından aşevlerine gönderdi, kurallara uymayan işletmeler hakkında ise idari işlem başlatıldı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatı ile il genelinde denetim gerçekleştiren ekipler, belirlenen kurallara uymayan işletmelerle ilgili yasal işlem uyguluyor. Zabıta ekiplerinin il genelinde gerçekleştirdiği denetimlerin aralıksız devam edeceğini Ocak Ayı Meclis Toplantısı'nda gündeme getiren Başkan Güler, "Kurallara uygun olmayan hiçbir ürünün tüketiciye ulaşmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu konuda zabıta ekiplerimiz sıkı kontrol gerçekleştiriyor. Aynı kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu kararlılığı ilçe belediyelerimizin de göstermesini istiyoruz" diye konuşmuştu. - ORDU

Ordu'da 2,5 ton balığa el konuldu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı, Zabıta, Ordu, Ekonomi, Haber

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