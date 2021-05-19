ORDU'DA 19 MAYIS KUTLAMALARINDA SOKAK KÖPEĞİ İLGİ ODAĞI OLDU
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ORDU'DA 19 MAYIS KUTLAMALARINDA SOKAK KÖPEĞİ İLGİ ODAĞI OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ORDU'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

ORDU'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Gösteriler yapıldığı esnada alana giren sokak köpeği ilgi odağı oldu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Ordu'nun Altınordu ilçesinde Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Burada düzenlenen törene Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in yanı sıra diğer protokol temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Çelenk sunma programıyla başlayan kutlamalar saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. İl Müdürü Genç'in konuşmasının ardından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Programın son bölümünde ise sportif gösteriler sahnelendi. Gösteriler yapıldığı esnada alana giren sokak köpeği ilgi odağı oldu. Tekvando gösterilerinin sahnelendiği alana giren köpek, sporcuların hareketlerini izledi. Törenin ardından Ordu Valisi Tuncay Sonel de, sokak köpeğiyle oyun oynayıp, sevdi. Toplu fotoğraf çekileceği sırada fotoğraf karesine de giren sokak köpeğinin o anları gülümsetti.

ORDU'DA 19 MAYIS KUTLAMALARINDA SOKAK KÖPEĞİ İLGİ ODAĞI OLDU
ORDU'DA 19 MAYIS KUTLAMALARINDA SOKAK KÖPEĞİ İLGİ ODAĞI OLDU
ORDU'DA 19 MAYIS KUTLAMALARINDA SOKAK KÖPEĞİ İLGİ ODAĞI OLDU
ORDU'DA 19 MAYIS KUTLAMALARINDA SOKAK KÖPEĞİ İLGİ ODAĞI OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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