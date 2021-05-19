Ordu'da 19 Mayıs kutlamaları başladı
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Ordu'da 19 Mayıs kutlamaları başladı

Ordu'da 19 Mayıs kutlamaları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu'da, 19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ve çeşitli etkinliklerle başladı.

Ordu'da, 19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ve çeşitli etkinliklerle başladı.

19 Mayıs kutlamaları kapsamında ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Ordu Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Genç'in Anıta çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

Törende bir konuşma yapan Spor İl Müdürü Mustafa Genç, 19 Mayıs tarihinin vatan topraklarına sahip çıkmanın adı olduğunu belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'da başlattığı bağımsızlık mücadelesinin 102. yılını kutluyoruz. Bu kutlu mücadeleyi aynı zamanda Gençlik ve Spor Bayramı olarak gençlerimize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, gençliğin bu meşaleyi kararlı bir şekilde gelecek nesillere taşımasını istemiş ve emanet etmiştir. Bu onurlu mücadelede sayısız şehitler ve gaziler verilmiştir. Anadolu insanı her türlü acıya göğüs gerip, mücadele ederek, emsali az rastlanan fedakarlıklar ile Türkiye Cumhuriyet Devleti'ni kurmuştur. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar payidar kılarak gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak bizim en önemli görevlerimiz arasındadır" dedi.

Tören konuşmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu. Ordu Valisi Tuncay Sonel, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan ve ilgililer, farklı branşlarda dereceye giren sporculara hediye takdimi etti. Kutlama programları, çeşitli spor gösterileri ile devam etti. - ORDU

Ordu'da 19 Mayıs kutlamaları başladı
Ordu'da 19 Mayıs kutlamaları başladı
Ordu'da 19 Mayıs kutlamaları başladı
Ordu'da 19 Mayıs kutlamaları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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