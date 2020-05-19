Ordu'da 19 Mayıs kutlamaları
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Ordu'da 19 Mayıs kutlamaları

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Ordu'da düzenlenen törenlerle kutlandı.

Ordu'da 19 Mayıs kutlamaları
19.05.2020 10:19 | Son Güncelleme: 19.05.2020 10:19

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Ordu'da düzenlenen törenlerle kutlandı.

Ordu Valiliğince hazırlanan kutlama programı çerçevesinde, Şarkiye Mahallesi'nde bulunan Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Burada yapılan törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk koyuldu. Akabinde, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kutlama programında, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç yaptı. Genç yaptığı konuşmada, 101. yılında 19 Mayıs coşkusunu yaşadıklarını belirterek, gün içerisinde çeşitli kutlama etkinliklerinin yapılacağını ifade etti. - ORDU

Kaynak: İHA

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