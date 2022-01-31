Ordu'da 19 hırsızlık olayının failleri yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu'da 19 hırsızlık olayının failleri yakalandı

AA, Hayati Akçay - Güncel
 - Güncelleme:
Ordu'da 19 hırsızlık olayının failleri yakalandı

Ordu'nun Perşembe ilçesinde son aylarda evlerden meydana gelen hırsızlık olaylarının failleri yakalandı.

PERŞEMBE, ORDU (AA) - Ordu'nun Perşembe ilçesinde son aylarda evlerden meydana gelen hırsızlık olaylarının failleri yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Töngeldüzü, Çaytepe, Ramazan ve Kurtuluş mahallelerinde 19 evden hırsızlık olaylarına ilişkin İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan Jandarma Suç Araştırma Timi, Jandarma Asayiş Timleri ve Olay Yeri İnceleme Timi tarafından çalışma başlatıldı.

Ekipler, şüphelilerin K.A. ve R.Z. olduğunu tespit etti.

Hırsızlıkta kullandıkları malzemelerle yakalanan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ordu Adliyesine sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Hayati Akçay - Güncel

Hırsızlık, Perşembe, Çaytepe, Ordu, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title