Ordu'da 16 bin 767 aileye devlet yardımı
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Ordu, Güncel

Ordu'da 16 bin 767 aileye devlet yardımı

Ordu'da, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca belirlenen hane başına 1.000 TL olan ikinci desteğin dağıtımına başlandı.

19.04.2020 19:30 | Son Güncelleme: 19.04.2020 19:30
Ordu'da 16 bin 767 aileye devlet yardımı

Ordu'da, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca belirlenen hane başına 1.000 TL olan ikinci desteğin dağıtımına başlandı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca ihtiyaç sahibi olarak belirlenen ailelere (FAZ-2 kapsamındaki) yapılacak hane başı 1.000 TL'lik sosyal yardımdan Ordu'da 16 bin 767 aile yararlanacak.

Dağıtımına başlanan sosyal yardımla birlikte il genelinde toplamda 49 bin 30 aileye, hane başına 1.000'er TL yardımda bulunulmuş olacak.

Sosyal Yardımların devam edeceğini belirten Ordu Valisi Seddar Yavuz, devletin 'sosyal devlet' olmanın gereğini her daim yerine getirdiğini, yaşanan bu süreçte de vatandaşları kaderleriyle baş başa bırakmadığını ve yardım elini uzattığını belirtti.

Vali Seddar Yavuz, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nde, bu salgından etkilenen tüm kesimlere yönelik yardımlar ve birtakım kolaylıklar açıklanmıştı. Özellikle ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan dar gelirli kesimlere yönelik sosyal yardımlar, sosyal yardım sisteminde kayıtlı olan ve FAZ-1 diye tabir edilen gruplardan başlamak üzere yapılmaya başlandı. İlk yardım desteği kapsamında, ilimizde 30.272 haneye, hane başına 1.000 TL olmak üzere toplamda 32 milyon 272 Bin TL yardımda bulunuldu. Bugünden itibaren de FAZ-2 diye tabir edilen yine ekonomik yoksunluk içinde olan aileler ve ihtiyaç sahibi olan 16 bin767 haneye, hane başına 1.000'er TL olmak üzere toplamda 16 milyon 767 Bin TL yardım dağıtımına başlandı. Sosyal yardımlar, daha önce olduğu gibi polis, bekçi, jandarma ve PTT görevlileri tarafından ailelere hanelerinde teslim edilmektedir. Daha önce FAZ-1 kapsamında yapılan 32 milyon 272 Bin TL yardım ve bugünden itibaren dağıtımına başlanan 16 milyon 767 Bin TL yardım ile birlikte toplamda 49 bin 39 haneye, 1.000'er TL olmak üzere 49 milyon 39 bin TL nakdi yardım gerçekleşmiş olacak. Bu sosyal yardımlar, FAZ-3 diye adlandırılan kesimlere yapılacak yardımlarla birlikte devam edecek. Şu anda mağdur durumda olan vatandaşlarımız endişe etmesinler, mağdur olan herkese ulaşmaya çalışacağız" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA

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