Ordu'da 152 öğrenciye tablet desteği
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Ordu'da 152 öğrenciye tablet desteği

05.02.2021 16:05 | Son Güncelleme: 05.02.2021 16:08
Ordu'da 152 öğrenciye tablet desteği

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, 152 öğrencinin tablet ihtiyacını giderdiklerini bildirdi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, 152 öğrencinin tablet ihtiyacını giderdiklerini bildirdi.

Adıgüzel, yaptığı yazılı açıklamada, hayırseverlerin de desteğiyle tablet kampanyası düzenlediklerini belirtti.

Salgın sürecinde en çok etkilenen kurumların başında Milli Eğitimin geldiğini vurgulayan Adıgüzel, "Ordu ölçeğinde sosyal sorumluluk kapsamında bir kampanya geliştirdik. İş insanlarından, imkanı olan Ordululardan çocuklarımız için tablet bağışı istedik. Tamamına yakını olumlu cevap verdi. Tarihimiz zor günlerde bir araya gelip sorunlara birlikte çare aramanın örnekleri ile doludur. Ben bunu Gölcük ve İzmir depremlerinde bizzat yaşadım." ifadesini kullandı.

Adıgüzel, kampanya kapsamında 152 çocuğun tablet ihtiyacını giderdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"152, aynı zamanda benim ortaokul numaram. Hiçbir çocuğumuzu afişe etmedik. Bağış sahipleri sadece kime teslim edildiğini bildiler, yavrular da kimden geldiğini. Biz sadece gönül köprüsünü kurduk. İhtiyaç sahiplerini ise çocukları en iyi tanıyan öğretmenleri belirledi. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzü de sürece dahil ettik. Her siyasi düşünce, parti ve kuruluştan iş insanlarına verdikleri katkı için halkım, ülkem ve yavrularımız adına sonsuz teşekkür ediyorum. Yüreklerine ve emeklerine sağlık. Yavrularımıza da Allah zihin açıklığı versin, güzel, başarılı bir gelecek diliyorum. Yüreği kocaman, ahde vefa bilen iş insanları ve gülen gözlü çocukları ile ne güzelsin Türkiye."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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