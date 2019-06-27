Ordu'da 150 yıllık tarihi bina yandı
ORDU'nun Ünye ilçesinde yaklaşık 150 yıllık tarihi bina, çıkan yangında, kullanılmaz hale geldi.
ORDU'nun Ünye ilçesinde yaklaşık 150 yıllık tarihi bina, çıkan yangında, kullanılmaz hale geldi.
Ünye ilçesi Orta Yılmazlar Mahallesi Ortaokul Sokak'ta boş olan 3 katlı yaklaşık 150 yıllık olduğu belirtilen binada, dün gece yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekiplere, mahalle sakinleri de destek verdi. Yangın, 3 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Tarihi binanın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
- Ordu
Ünye ilçesi Orta Yılmazlar Mahallesi Ortaokul Sokak'ta boş olan 3 katlı yaklaşık 150 yıllık olduğu belirtilen binada, dün gece yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekiplere, mahalle sakinleri de destek verdi. Yangın, 3 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Tarihi binanın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
- Ordu
Kaynak: DHA
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